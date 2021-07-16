"Ничего утешительного и радостного": духовник призвал молиться за жизнь МакSим

Пока улучшений в состоянии МакSим нет. Игумен Лука много лет близко общается с артисткой. Он прокомментировал ситуацию.

Певицу госпитализировали около месяца назад. Тогда у нее наблюдались все симптомы коронавирусной инфекции, но тесты показывали лишь отрицательный результат. Врачи связали это с тем, что несколько дней знаменитость отказывалась бить тревогу и пыталась лечиться самостоятельно, принимая тяжелые препараты.

После госпитализации у МакSим было обнаружено серьезное поражение легких, ее ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. По некоторым данным, позднее артистка была подключена к системе ЭКМО, но информация так и не была подтверждена.

В какой-то момент появились новости об улучшении состояния звезды. Ее директор часто говорила о положительной динамике, а публика просто хотела верить в лучшее. Теперь Игумен Лука рассказал, что пока "ничего утешительного и радостного" он сообщить не может. Он отметил, что состояние артистки по-прежнему крайне тяжелое, а потому остается только молиться и верить в чудо.

Напомним, ранее духовник утверждал, что во время соборования МакSим пришла в себя и даже реагировала на его действия. Тогда он подчеркнул, что это хороший знак. Однако после позитивных новостей пока не появлялось. Вся страна, скрестив пальцы, ждет, что звезда восстановится и еще выпустит не один альбом.

