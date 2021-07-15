Россияне похоронили певицу МакSим

В Сети то и дело появляются слухи о том, что тяжелобольная певица МакSим умерла. Домыслы растут, как снежный ком.

В соцсетях горячо обсуждают любое известие об артистке. В отсутствие официальной информации люди начинают строить свои предположения. Дело в том, что родственники исполнительницы предпочитают не давать комментариев о ее самочувствии.

Многомиллионная армия поклонников звезды сильно волнуется за состояние певицы МакSим и постоянно "гуглит" свежие сообщения о ней. Согласно поисковым запросам, некоторые россияне уже похоронили исполнительницу раньше времени.

Так, некоторые посчитали, что певица МакSим умерла 12 июня. К сожалению, подобными домыслами пользователи Сети только плодят сплетни и фейки.

На самом деле знаменитость жива. Она продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии в больнице. Певица МакSим борется с двусторонней полисегментарной пневмонией. К сожалению, врачи не дают утешительных прогнозов. Звезда пребывает в коме, она подключена к аппарату ЭКМО.

Ранее в Сети заговорили о том, что у артистки начался сепсис. В этот момент появилась новая волна слухов, что певица МакSим умерла. Однако ее помощница Яна Богушевская заявила, что эта информация не соответствует действительности. В свою очередь врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что шансов на излечение у звезды мало.

Напомним, знаменитости стало совсем плохо после выступления в июне в Казани. Именно тогда поползли слухи, что певица МакSим умерла 12 июня – в день концерта. Уже тогда у нее была температура, но певица МакSим предпочла лечиться самостоятельно, не оценив всей коварности заболевания. Вот уже месяц любимица миллионов находится в больнице. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Сейчас родные, коллеги и поклонники певицы МакSим молятся за ее здоровье и уже надеются только на чудо. Ведь поражение легких у звезды очень обширное. Ранее духовник знаменитости, игумен Лука соборовал и причастил артистку. И вновь злые языки принялись судачить о том, что певица МакSим умерла. Священник же говорил о том, что в какой-то момент исполнительница даже открыла глаза.

Позже специалисты объяснили, что в таком состоянии певица МакSим могла сделать это только рефлекторно, неосознанно. Из искусственной комы вывести знаменитость могут только медики. К тому же, она совсем не может самостоятельно дышать.