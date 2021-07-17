Директор МакSим в восторге от едких стихов Шнурова о тяжелобольной певице: Советую перечитать

Накануне Сергей Шнуров, узнав о смерти актера и музыканта Петра Мамонова, разместил в своем инстаграм-аккаунте стихотворение, в котором утверждает, что многочисленные блогеры, пишущие о покойном артисте, "как воронье на труп летят". Также лидер группы "Ленинград" упомянул певицу Марину Абросимову. "Забыли. Люди жаждут новостей. Все ждут, когда умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей".
Интернет-пользователи были неприятно удивлены едким стихотворением, которое опубликовал Шнуров. Они обвинили музыканта в цинизме, посчитав, что тот сам те же, чем и упомянутые им блогеры. На защиту Сергея встала пиар-директор МакSим Яна Богушевская.
Девушка разместила в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта это стихотворение и написала: "Молодец! <...> Советую перечитать несколько раз". Богушевская вовсе не считает, что автор строк оскорбляет тяжелобольную певицу.
Напомним, МакSим уже месяц находится в больнице. Несколько недель она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в коме. Новостей о состоянии исполнительницы хита "Знаешь ли ты" очень мало, из-за чего появляются различные слухи.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Смысл жизни
Выживет ли Максим?
Все мужчины изменяют?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил