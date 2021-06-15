Высунувшая язык Гагарина обнажила свой выпуклый бугорок

Полина Гагарина проводит незабываемый отпуск в Греции вместе с сыном и дочерью. Она охотно делится с поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Певица улетела из России, чтобы расслабиться на длинных июньских выходных вдали от суеты.
В своем "Инстаграм" Полина Гагарина показала селфи-видео, на кадрах которого она пританцовывает в распахнутой тунике и мини-бикини и собирается на пляж. На фоне в номере играет зажигательная музыка.
Легкая ткань красиво обнажила тело Гагариной. Стала видна крупная родинка между ее грудей. Этот выпуклый бугорок возбудил фанатов до невозможности, да еще и ракурс получился довольно пикантный.
Судя по видео, Полина Гагарина довольна своим отдыхом во время бушующей в мире пандемии коронавируса. Ее игривое настроение подняло фанатам настроение.
Напомним, у Полины Гагариной двое детей – 14 летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым и четырехлетняя дочь Мия от второго – с фотографом Дмитрием Исхаковым. После скандального развода со вторым мужем мужчина долго не мог спокойно разрешить Полине брать дочь с собой в заграничные поездки. Ему казалось, что ее мать отдыхает с любовниками.
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