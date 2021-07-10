Жарища! Полина Гагарина пошла на улицу в латексных трусах и сапогах

В Москве стоит аномальная жара. Температура воздуха часто поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Это отражается на состоянии и внешнем виде многих российских звезд эстрады. Певица Полина Гагарина показала яркий и смелый аутфит, который удивил поклонников. Она показал свежий снимок, на котором предстала... в одних трусах.
На Полине Гагариной был полностью латексный костюм, состоящий из трусов с высокой посадкой, топа и сапог черного цвета. "За хлебом", с юмором отметила певица.
Фанаты пришли в восторг от вида любимой артистки. "Жарища!"; "Огонь!"; "Слишком много оголения!" – написали фолловеры.
Многие выразили обеспокоенность чрезмерной худобой певицы. Поклонники все время подозревают у нее какие-то заболевания. Стоит отметить, что Полина Гагарина активно следит за своей фигурой, правильно питается и занимается спортом. После того, как она располнела после первых родов, певица серьезно взялась за свое тело.
"Не похоже, что ты ешь хлеб"; "У тебя анорексия?" – написали обеспокоенные фанаты.
Напомним, в феврале этого года Полина Гагарина после шести лет брака развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь. Также у артистки есть взрослый сын от первого брака.
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