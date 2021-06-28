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Шоу-бизнес
Гагарина в пиджаке на голое тело засветила интимное место

Гагарина в пиджаке на голое тело засветила интимное место

Российская певица Полина Гагарина блистательно выступила на музыкальном фестивале "ЖАРА". Поклонники обсуждают аутфит.
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Недавно Полина Гагарина вместе с детьми и друзьями отдохнула в Греции. Исполнительница прекрасно провела время, наслаждаясь морем и солнцем. Прямо из аэропорта певица отправилась на фестиваль "Жара-2021" в Москве.

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В течение пяти дней сотни звезд предстали на красной дорожке "Крокус Сити Холла", исполнили свои хиты, провели творческие вечера, встречи и фотосессии. Полина Гагарина попала на закрытие фестиваля. Она с гордостью продефилировала по красной дорожке, улыбаясь и позируя фотографам.

В ходе своих выступлений Гагарина предстала в нескольких разных нарядах. Одним из них был удлиненный жакет персикового оттенка, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Благодаря глубокому вырезу создавался такой эффект, будто Полина Гагарина накинула его на голое тело. Декольте оголило пикантную родинку на ее груди. Кадры певица показала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

Стоит отметить, что в последнее время Полину Гагарину часто критикуют за чрезмерную худобу. После рождения первенца она сильно потолстела, после чего решила всерьез бороться с лишним весом. Сейчас певица стройная и подтянутая. Однако многие фанаты считают, что певица чрезмерно увлеклась диетами и довела себя до состояния анорексии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 14:24 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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