Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 17 июля

Уже около месяца 38-летняя певица пребывает в реанимации, куда она попала с серьезным поражением легких. Судя по всему, пока врачи не могут порадовать поклонников какими-либо хорошими новостями: певица Максим по-прежнему пребывает в коме и дышит лишь с помощью специальной аппаратуры.
Представители артистки предпочитают молчать о подробностях ее состояния. Фанаты Марины Абросимовой атакуют в соцсетях пиар-директора артистки – Яну Богушевскую, но та продолжает избегать назойливых вопросов.
Тем временем ситуацию в очередной раз прокомментировал духовник знаменитой пациентки – отец Лука. Игумен, посещавший Абросимову в реанимации, заявил, что пока "ничего утешительного и радостного" он сообщить не может. Женщина пребывает в крайне тяжелом состоянии. Однако в ней все еще теплится жизнь, поэтому все неравнодушные люди должны молиться за артистку и верить в чудо. Игумен Лука ранее уже пособоровал и причастил певицу, и она при этом даже проявила признаки сознания, что стало хорошим знаком.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что отсутствие полноценной информации о состоянии звезды приводит в различным слухам и домыслам в обществе. Люди подозревают, что от них скрывают правду. На фоне этих подозрений в Сети уже однажды "похоронили" певицу Максим – к всеобщему облегчению, информация оказалась ложной.
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