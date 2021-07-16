Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 16 июля

Сведения о здоровье звезды намеренно скрывают. Народ обрушился на пиар-директора певицы МакSим.

Жуткая напасть, которая свалилась на исполнительницу хита "Трудный возраст", отзывается болью в сердцах россиян. Несколько недель певица МакSим лежит в коме на грани жизни и смерти, а значительными подробностями о ее здоровье до сих пор не поделились. Рекламный директор артистки уклоняется от назойливых вопросов, которые поступают ей в инстаграм-аккаунте. "Ну неужели так сложно написать пару строк о состоянии МакSим?" — обращаются к Яне Богушевской, которая игнорирует людскую мольбу.

Поскольку представители и родственники поп-дивы категорично отказываются выкладывать правду о тяжелобольной знаменитости, россияне вынуждены искать других источников информации. Так, корреспонденты ФАН связались с ясновидящим Яромиром Белым, который поделился своей версией происходящего. Мужчина заявил, что МакSим несомненно выживет. "После лечения она возьмет небольшую творческую паузу, захочет отдохнуть, переосмыслить некоторые жизненные моменты", — выразился экстрасенс. Провидец отметил, что выступать звезда начнет не раньше февраля.

Как писали "Дни.ру", в Сеть просочились слухи о том, что в коме у МакSим начались проблемы с мозгом. По некоторым данным, это стало известно из результатов компьютерной томографии тяжелобольной артистки.