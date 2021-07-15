У МакSим в коме начались проблемы с мозгом: Серьезное осложнение

МакSим уже около месяца пребывает в коме. Пока вывести певицу из тяжелого состояния не удается. Врач прокомментировал результаты последнего обследования.

Артистка долгое время пыталась лечиться самостоятельно, но на последнем концерте ей стало плохо. Все тесты показывали отрицательный результат, но симптомы коронавирусной инфекции были очевидными. По некоторым данным, сперва исполнительницу подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО, что вызвало большое количество споров. По другим же подключение ко второй системе – лишь вовсе не подтвержденный слух.

В руки журналистов якобы попали последние результаты КТ МакSим. Ситуацию прокомментировал врач-терапевт. Он рассказал, что в ее легких "описан плеврит". Он отметил, что это – "серьезное осложнение", которое вызывает дыхательную недостаточность. Легкие не функционируют так, как должны. Однако это не все, что увидел специалист.

В ходе обследования якобы были выявлены и признаки пиелонефрита. Это говорит о том, что у Марины могут быть также поражены сосуды почек. Однако, по словам медицинского работника, подобное явление нередко встречается как последствие коронавирусной инфекции. К сожалению, на этом список недугов не завершился.

Помимо всего прочего, врач рассказал и о полисинусите — воспалении желудочков головного мозга. Он отметил, что и эта инфекция является осложнением, но с помощью антибиотиков обычно с ней удается успешно справиться. Он выразил надежду на то, что коллегам удастся помочь МакSим. "Долгий процесс", – подчеркнул он.



Однако медицинский работник смог и обнадежить всех неравнодушных. Он рассказал, что раз артистка еще жива и борется, значит у нее есть все шансы на то, чтобы восстановиться. Вдобавок ко всему, она молодая, а потому "шансы еще больше".