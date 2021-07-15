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Шоу-бизнес
"Уходят один за другим!": люди не могут сдержать слез рядом с закатившим глаза Маликовым

"Уходят один за другим!": люди не могут сдержать слез рядом с закатившим глаза Маликовым

Не стало прославленного и горячо любимого россиянами музыканта Петра Мамонова.

Продолжение: Последнее интервью: слова Мамонова перед смертью удивили народ
прочитано 1047 раз

Российский певец Дмитрий Маликов исполнил классическую композицию в память об ушедшем Петре Мамонове и всех, кто умер от коронавируса.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Трагическую весть сегодня сообщила вдова певца Ольга Мамонова. Она в отчаянии сообщила, что "весь мир дохнет", хотя была готова к такому печальному исходу.

На своей странице в "Инстаграм" Дмитрий Маликов не нашелся выразить свою скорбь об ушедшем коллег никак лучше, кроме как музыкой. Он исполнил на фортепиано композицию Баха "Марчелло – Адажио"

"Памяти Петра Мамонова и всех безвременно ушедших от коронавируса", – написал Маликов.

Поклонники не могли сдержать слов при прослушивании минорной композиции, которая трогала до глубины души. Оказалось, что в семьях многих подписчиков Маликова кто-то умер от ковида. Одна подписчица рассказала, что вспомнила своего отца под эту музыку.

"Я тоже о нем думаю. До слез. Ушел прекрасный Человек, необыкновенный. Таких мало"; "Уходят один за другим! Как страшно!" "Душераздирающе!"; "Господи! Мамонов? Когда?"; "Страшно жить стало в этом мире... Вечная память", – написали фолловеры.

Петр Мамонов создал в 80-х группу "Звуки Му". Также он снимался в фильмах "Игла," "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и многих других.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 18:46 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость791955
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<цензура> , вы что пишите? Где учился автор статьи ? Гнать таких дебилов в работы!
1

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