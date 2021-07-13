"Необратимо": врач вынес приговор гниющей заживо МакSим

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал известие о том, что у тяжелобольной певицы МакSим может быть сепсис. Он сделал неутешительный прогноз.

Медик объяснил, что шансов на излечение от двусторонней полисегментарной пневмонии у звезды мало. Новости о сепсисе он не удивился. Врач считает, что это было предсказуемо.

Пурясев отметил, что при болезни певицы МакSим ткань легких гниет в больших масштабах, запуская инфекционный процесс, что приводит к гнойному абсцессу. Он заявил, что когда заражена кровь, а иммунитет не справляется, и развивается сепсис.

Врач констатировал, что заражение крови необратимо, поскольку избавиться от токсинов в организме очень трудно. Выживают лишь единицы после очень сложного лечения с очищением крови. Если же гной пошел дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге. Кроме того, отмирают почки.

Медик отметил, что лечение пациента в таком случае крайне дорого. Процедура с аппаратом ЭКМО стоит миллион рублей в сутки.

Напомним, ранее помощница знаменитости Яна Богушевская прокомментировала слухи о сепсисе у певицы МакSим. Она говорила о том, что данная информация не соответствует действительности.