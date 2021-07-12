Помощница высказалась о сепсисе у тяжелобольной певицы МакSим

Повод для слухов дала подруга артистки на условиях анонимности. Помощница знаменитости Яна Богушевская прокомментировала домыслы о сепсисе у певицы МАкSим.
Пиар-директор заверила, что эти данные не соответствуют действительности. Кроме того, она добавила, что, к сожалению, улучшений в состоянии исполнительницы пока нет. Оно стабильно тяжелое.
Ранее генеральный менеджер звезды Маргарита Соколова высказывалась о незначительном улучшении самочувствия своей подопечной. Она отмечала, что певица МакSим начала потихоньку приходить в сознание. Но врачи так и не смогли отключить ее от аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Напомним, артистка была отправлена в больницу месяц назад. У нее выявили двустороннюю пневмонию. Тесты на коронавирус оказались отрицательными. Ухудшение ее состояния произошло после того, как певица МакSим выступила с концертом в Казани. Звезда попыталась лечиться самостоятельно, но это не помогло, а лишь усугубило положение.
Отметим, что близкие исполнительницы отказываются комментировать происходящее. Это порождает множество слухов вокруг состояния знаменитости.
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