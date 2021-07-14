Близкий мужчина перед смертью раскрыл главный секрет Пугачевой

Режиссер, в браке с которым певица прожила четыре года, постоянно заставлял жену сбрасывать лишние килограммы и находиться в форме. Когда будущие супруги познакомились, Алле Пугачевой было 26 лет – женщина в самом расцвете сил.
По словам Стефановича, у артистки была своеобразная конституция. Сложена она была куда крупнее своей главной конкурентки на сцене Софии Ротару. Звезде было необходимо тщательно следить за питанием, но находиться в форме ей было нелегко. Режиссер открыл секрет о том, почему Примадонна периодически полнела и ей было тяжело сбрасывать килограммы.
По словам бывшего мужа, у знаменитости увеличивался вес, когда она бросала курить. Певица как могла, боролась с этой особенностью своего организма, но ее кране мучило. Примечательно, что когда звезда вновь бралась за сигарету, фигура приходила в норму. Но оставаться в форме в ущерб здоровью было не выходом из положения.
Медики давали Алле Пугачевой специальные препараты для стабилизации веса. Александр Стефанович вспомнил, как при разводе в суде Примадонна эмоционально объяснила судье, почему хочет уйти от мужа. Артистка в сердцах заявила, что супруг над ней издевается, заставляя худеть. Служительница Фемиды с иронией отметила, что хотела бы иметь такого мужчину рядом.
Напомним, о смерти режиссера стало известно 13 июля. Александр Стефанович скончался от последствий коронавирусной инфекции. Его госпитализировали в начале этого месяца, но болезнь победила.
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