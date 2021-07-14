"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам

Певицу сняли в неожиданный момент. Алла Пугачева сделала заявление.

Максим Галкин с удовольствием сообщает народу, как он поживает с супругой в роскошном замке в деревне Грязи. В инстаграм-аккаунте артиста часто появляются публикации, которые рассекречивают внешний вид Аллы Пугачевой. Недавно юморист разместил ролик про мытье потолка, который художник создал в виде картины. Максим Галкин собственноручно решил "освежить" полотно, очистив его от слоя пыли и грязи, а вот Примадонна поберегла свои ручки.

72-летняя Алла Пугачева развалилась в мягком кресле, статно наблюдая, как звезный муж занят сложной работой. Когда Максим Галкин выполнил задачу с потолком, он навел камеру на любимую жену. Постаревшая знаменитость взирала на избранника в полосатых штанах и тонкой блузе, надетую на тело без бюстгальтера. Сгорбленная Примадонна сплела пальцы и раздвинула ноги. "Ты меня снимаешь? Тогда скажу, что это я — самая красивая картина!" — внезапно объявила Алла Пугачева.

Пользователи Сети оценили поступок знаменитой дивы и ее образ. Некоторым показалось, что Алла Пугачева выглядит очень привлекательно. Фанаты воспользовались шансом потешить самолюбие Примадонны. "Алла Борисовна, вы супер, звезда, ни с каким холстом не сравнить", "Аллочка бесподобна. Бесспорно, самая лучшая картина во вселенной", — выразились россияне.

