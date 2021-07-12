Находящаяся в коме МакSим начала гнить изнутри: Как у Началовой

Артистку госпитализировали в середине июля с высокой температурой и другими симптомами коронавирусной инфекции. Тогда все тесты показывали отрицательный результат. Затем стало известно, что легкие знаменитости серьезно поражены. Марину сперва подключили к ИВЛ, но затем перевели на ЭКМО, так как организм перестал справляться с нагрузкой.
Несколько дней назад представители МакSим подчеркнули, что ей стало немного лучше. Некоторые издания сообщили, что ее якобы даже попытались вывести из комы, а сознание потихоньку начало возвращаться. К несчастью, эту информацию не подтвердила подруга исполнительницы. По ее сведениям, дела обстоят совсем иначе.
Приятельница звезды отметила, что любимая миллионами певица снова "в критическом состоянии". По словам инсайдера, певица все еще находится в коме, а также подключена не только к ЭКМО, но и к ИВЛ. Она утверждает, что медицинские работники провели повторное обследование, которое выявило гнойно-воспалительный процесс в легких Марины Абросимовой.
"Судя по всему, сепсис", – заявила подруга МакSим. В Сети активно обсуждают страшную новость. Такой диагноз ранее ставили покойной Юлии Началовой, о чем многие вспомнили. Вся страна верит в то, что чудо еще может произойти и надеется на выздоровление артистки.
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