Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 12 июля

Уже почти месяц певица МакSим находится в клинике. Ситуация пока остается напряженной.

После хороших новостей об улучшении состояния певицы МакSим наступило затишье. Представители и близкие артистки не дали СМИ новых комментариев по поводу здоровья артистки. Немногим ранее помощница певицы Яна Богушевская признавалась, что ситуация со звездой нестабильна: то прогресс в лечении ощущается, то кажется совсем мимолетным.

Несмотря на то, что в окружении МакSим предпочитают молчать, поклонники и сопереживающие чужому горю люди не забывают о том, как тяжело приходится исполнительнице хита "Трудный возраст". И звездные личности, и ничем не примечательные россияне публикуют посты в поддержку артистки, устраивают флешмобы. Преисполненный сострадания народ верит, что Марина Максимова сможет поправиться.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. Артистка разместила трогательную публикацию в инстаграм-аккаунте, затем ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, который впоследствии заменила система ЭКМО. Врачи понимают масштаб поражения легких певицы, он увеличился с 40 до 80%, поэтому пациентку снабжают необходимой для поддержания жизни техникой. По заявлению виджея Арчи, в дальнейшем лечить МакSим будут специальной биодобавкой из сибирского кедра, которую разработали ученые.