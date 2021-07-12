Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 12 июля

После хороших новостей об улучшении состояния певицы МакSим наступило затишье. Представители и близкие артистки не дали СМИ новых комментариев по поводу здоровья артистки. Немногим ранее помощница певицы Яна Богушевская признавалась, что ситуация со звездой нестабильна: то прогресс в лечении ощущается, то кажется совсем мимолетным.
Несмотря на то, что в окружении МакSим предпочитают молчать, поклонники и сопереживающие чужому горю люди не забывают о том, как тяжело приходится исполнительнице хита "Трудный возраст". И звездные личности, и ничем не примечательные россияне публикуют посты в поддержку артистки, устраивают флешмобы. Преисполненный сострадания народ верит, что Марина Максимова сможет поправиться.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. Артистка разместила трогательную публикацию в инстаграм-аккаунте, затем ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, который впоследствии заменила система ЭКМО. Врачи понимают масштаб поражения легких певицы, он увеличился с 40 до 80%, поэтому пациентку снабжают необходимой для поддержания жизни техникой. По заявлению виджея Арчи, в дальнейшем лечить МакSим будут специальной биодобавкой из сибирского кедра, которую разработали ученые.
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