Помощница резко ответила на данные о скрытых утехах певицы МакSим

Менеджер артистки обратилась к народу. Жизнь певицы МакSим окутана подозрениями.

Состояние певицы МакSим по-прежнему остается тяжелым. Россияне с нетерпением ждут выздоровления звезды и рассуждают, почему артистка так внезапно попала на больничную койку. Недавно в СМИ появились сведения о том, что накануне госпитализации знаменитость целый день играла в теннис на территории отеля в Казани. На эти данные отреагировала представитель МакSим Яна Богушевская.

Женщина опровергла слова источника из администрации Казани, который сообщил, что знаменитость арендовала теннисный корт и долго занималась спортом перед последним концертом в Татарстане. Помощница МакSим отметила, что накануне выступления вокалистка весь день провела в отеле и никто не проверял ее температуру, кроме нее самой. Свое обращение к народу Яна Богушевская опубликовала в "Инстаграм".

Вокруг певицы МакSим слухи распространяются с огромной скоростью, поэтому рассказать, как обстояли дела на самом деле, может только сама артистка. К сожалению, пока звезда не способна это сделать по состоянию здоровья. Тем не менее больной знаменитости уже стало лучше. Родные, друзья и фанаты продолжают молиться за здоровье МакSим и мысленно посылать ей добрые пожелания. О шансах на восстановление певицы говорить еще рано.