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Шоу-бизнес
Панацея от смерти: Тяжелобольной МакSим нашли "волшебный" препарат

Панацея от смерти: Тяжелобольной МакSим нашли "волшебный" препарат

Для лечения певицы МакSим подготовили секретное средство. Жизнь звезды доверят капсулам.
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Новосибирские ученые создали уникальную биодобавку, которая помогает организму восстановиться даже в самых тяжелых случаях. Этот препарат, по словам виджея Арчи, будут давать певице МакSим, чтобы спасти ее от смерти. Звездный мужчина заявил, что этот БАД отлично помог многим звездам российского шоу-бизнеса и стал своеобразной панацеей от страшных недугов.

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"Волшебное" средство создают на основе редкого кедра и оно, как сообщил Арчи, полностью перезапускает имунную систему. Стоимость препарата соответствует заявленному эффекту. Дешевым его точно не назовешь. Упаковка, в которую входят 20 капсул, стоит 90 тысяч рублей. Производители уверяют, что побочных эффектов у средства нет. Однако БАД не является лекарственным средством, поэтому его действие не было подтверждено в ходе независимых испытаний.

По версии виджея Арчи, директор певицы Яна Богушевская постоянно контактирует с производителем чудо-капсул, и планируется, что певица МакSим начнет принимать препарат так скоро, как это будет возможно по состоянию ее здоровья. Выходит, что теперь жизнь звезды возлагают на биодобавку, которая может как принести положительный эффект, так и не дать никакого результата. Близкие тяжелобольной артистки верят, что МакSим обязательно встанет на ноги.

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Певица МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 13:25 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

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если есть возможность,то шансы любые,наверное, надо использовать,но никто не знает,как будет при приеме этих капсул,так же никто не знает,как будет, ничего не делая.. остается только надеяться,и мы надеемся на лучшее....
Марина,цепляйся,живи,ты очень нужна в первую очередь своим близким !!!
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