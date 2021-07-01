"Выплевывала легкие": из-за редкой болезни Семенович оказалась на грани

Анна Семенович в личном блоге рассказала о причинах ухода из группы "Блестящие".

Девушка была солисткой коллектива четыре года, она входила в "золотой" состав. Однако, по словам звезды, в какой-то момент поняла, что ужасно устала. Певица призналась, что ей расхотелось выходить на сцену, она чувствовала постоянную усталость.

Анна Семенович пожаловалась, что они с девочками работали буквально на износ. Порой у группы "Блестящие" было по девять концертов в день, что безусловно выматывало. "Ты просто выползаешь на эту сцену, ноги опухшие, ты ничего не соображаешь, тебе просто дурно", – рассказала певица.

Звезда отметила, что в какой-то момент ее организм начал сопротивляться против такого графика жизни. В 27 лет артистка заболела коклюшем в тяжелой форме, что довольно редкое явление для этого возраста, так как болезнь детская. "Я выходила на сцену и просто дохала, как сумасшедшая. Выплевывала легкие", – пожаловалась Анна Семенович.

По словам артистки, именно поэтому она приняла решение покинуть группу "Блестящие". Она призналась, что шаг был для нее непростым во всех смыслах, ведь было непонятно, что делать дальше.

"Но я понимала, если я не приму это решение, я разрушу свое здоровье, свой дух", – отметила певица.