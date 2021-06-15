Сколько заработала Семенович: деньги лились рекой

В юности грудастая блондинка была перспективной фигуристкой. Но потом ее жизнь круто изменилась, и Анна Семенович завершила спортивную карьеру и пошла в шоубиз.
В начале "нулевых" звезда получила серьезную травму, которая помешала ей развиваться дальше в фигурном катании. Участвовать в малоизвестных ледовых шоу она не хотела, поэтому пришлось искать другие пути заработка. И у нее это получилось.
Анна Семенович стала певицей, телеведущей и актрисой. Она начала выступать в группе "Блестящие" на одной сцене с Жанной Фриске, Ксенией Новиковой и Юлией Ковальчук.
В интервью Василию Конову Семенович призналась, что концерты не приносили ей больших денег. Продюсеры группы снимали все сливки, а лишь малая часть заработанных средств оставалась певицам.
По словам Анны Семенович, тогда она получала по 50 долларов за концерт, что в итоге оказалось копейками, так как в общей сложности выступления приносили коллективу по 20-30 тысяч долларов, то есть деньги лились рекой.
Но на тот момент Анна Семенович не нуждалась в деньгах. Ее обеспечивал богатый любовник, что ее полностью устраивало.
Напомним, звезда не любит афишировать личную жизнь. В начале года стало известно о расставании Анны Семенович с ее очередным ухажером. Однако кто он и чем занимается, до сих пор не известно.
Популярные темы форума
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?
Что,конец форуму?
Подробности, фантастика и дешевый табак