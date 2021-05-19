"Жизнь разделилась на до и после": страшное испытание настигло дочь Спартака Мишулина

Карина Мишулина – единственная законная дочь актера Спартака Мишулина. Но несколько лет назад как черт из табакерки вдруг появился самозванец и начал выдавать себя за единокровного брата Карины. Вся страна следила за этой чудовищной историей.

О том, что ей пришлось тогда пережить, Карина решила откровенно рассказать в книге. "Это не совсем биография, она скорее пропитана эмоциями и воспоминаниями, моей огромной любовью к папе, которому исполнилось бы в этом году 95 лет, – пояснила Мишулина. – Ну и конечно, я не могла не упомянуть о страшном испытании, которое разделило нашу жизнь на до и после!"

Наследница Спартака Мишулина решила ничего не утаивать. "Я рассказываю всю правду о том скандале, в которой мы были вовлечены! Это моя правда и позиция, с моими доказательствами и выводами. Я надеюсь, что мой читатель сам рассудит и услышит, как все было!", – заверяет она.



В книге, которая скоро увидит свет, присутствуют элементы детектива, биографии и мелодрамы. "Мне важно, чтобы память об Артисте Спартаке Мишулине, жила и была светлой! – заметила Карина. – А если мой пример пережитых трудностей, кому-то поможет выстоять, я буду счастлива!"

Напомним, в начале осени 2017-го Тимур дал интервью, в котором заявил, что приходится сыном Спартаку Мишулину. В качестве доказательства Тимур предоставил фотографию, где он в компании с отцом в образе Карлсона за кулисами театра. Заявление настолько возмутило дочь актера Карину Мишулину, что она подала в суд с требованием извинений, опровержения информации и компенсации морального ущерба. Тимур с Кариной встретились в ток-шоу "Пусть говорят". Дочь Мишулина обозвала Еремеева самозванцем, обвинила в желании пропиариться за счет чужого имени. Все генный экспертизы позже подтвердили правоту Карины.