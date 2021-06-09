"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Конфликт Филиппа Киркорова и бывшего продюсера Светланы Лободы не оставил в стороне никого. Теперь заговорила Екатерина Гордон.

Звездный адвокат рассказала, что они с Нателлой Крапивиной не подруги и виделись всего лишь пару раз в жизни. Однако она полагает, что именно продюсер создала бренд Светланы Лободы таким, какой он есть сейчас. Еще сильнее ее восхищает другой факт. У Нателлы хватило сил и мудрости на то, чтобы высказать свои мысли и удалиться.

Екатерину Гордон возмутил "подготовленный текст" Филиппа Киркорова, который, по ее мнению, был зачитан на фоне элитного отеля. Она отметила, что поп-королю якобы уже давно никто не верит. По мнению адвоката, это все не имеет значения, так как суть остается неизменной. "Талант и свободный человек", – высказалась она о Нателле Крапивиной.

Юрист подчеркнула, что Филипп Бедросович и его окружение превратили завораживающий мир шоу-бизнеса в "тамбур, в котором не хочется дышать". Екатерина указала, что Светлана Лобода была прекрасным проектом, созданным руками Нателлы, а значит сама она скоро станет только "выше и круче". "Приглашаю на шашлыки", – иронично завершила пост Екатерина.

Подписчики поддержали кумира. "Нателла крутая женщина, таких людей не встречал никогда", "Грамотно, иронично и по делу! Браво, Катя", "Нателла – огнище, не перестаю восхищаться! И ушла красиво", "Катя, Вы крутая! Спасибо, что говорите и не боитесь", – писали они.

