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Шоу-бизнес
"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Конфликт Филиппа Киркорова и бывшего продюсера Светланы Лободы не оставил в стороне никого. Теперь заговорила Екатерина Гордон.
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Звездный адвокат рассказала, что они с Нателлой Крапивиной не подруги и виделись всего лишь пару раз в жизни. Однако она полагает, что именно продюсер создала бренд Светланы Лободы таким, какой он есть сейчас. Еще сильнее ее восхищает другой факт. У Нателлы хватило сил и мудрости на то, чтобы высказать свои мысли и удалиться.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Екатерину Гордон возмутил "подготовленный текст" Филиппа Киркорова, который, по ее мнению, был зачитан на фоне элитного отеля. Она отметила, что поп-королю якобы уже давно никто не верит. По мнению адвоката, это все не имеет значения, так как суть остается неизменной. "Талант и свободный человек", – высказалась она о Нателле Крапивиной.

Юрист подчеркнула, что Филипп Бедросович и его окружение превратили завораживающий мир шоу-бизнеса в "тамбур, в котором не хочется дышать". Екатерина указала, что Светлана Лобода была прекрасным проектом, созданным руками Нателлы, а значит сама она скоро станет только "выше и круче". "Приглашаю на шашлыки", – иронично завершила пост Екатерина.

Подписчики поддержали кумира. "Нателла крутая женщина, таких людей не встречал никогда", "Грамотно, иронично и по делу! Браво, Катя", "Нателла – огнище, не перестаю восхищаться! И ушла красиво", "Катя, Вы крутая! Спасибо, что говорите и не боитесь", – писали они.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 11:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Добрая фея
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госспаади, ну куда же без этой непришейпиздерукав то )) Гордон, сидела бы уже, молчала в тряпочку, на любой скандал, как муха на г0вно летит )
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