Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки

Церемония вручения премии Муз-ТВ еще долго будет у всех на устах – очень ярким получилось шоу. Одно только появление Филиппа Киркорова и бывшего любовника Ольги Бузовой рэпера Давы на красной дорожке мероприятия многого стоит. Знаменитости пришли под ручку и их тут же окрестили "новобрачными". "Жених" Дава был в черном фраке, а "невеста" Филипп в белоснежном костюме.
Эпатаж, с которым Киркоров и его приятель заявились на премию, у некоторых вызвал раздражение. Например, продюсер и близкая подруга Светланы Лободы Нателла Крапивина, глядя на артистов, не смогла сдержать эмоций. Судя по всему, намек Филиппа и Давы на нетрадиционную любовь вывел Нателлу из себя.
Крапивина назвала происходящее на премии паноптикумом. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала подруга Лободы в соцсетях под совместным снимком Киркорова и Давы. Фото, которое получило резкий комментарий от Нателлы, было опубликовано в инстаграм-аккаунте рэпера и уже удалено.
Негативно Нателла Крапивина отзывалась не только о Филиппе Киркорове и Даве, но и о мероприятии в целом. Премию продюсер сравнил с цирком уродов. Подруга Светланы Лободы отметила, что приличных артистов на церемонии можно было пересчитать по пальцам одной руки.
В Сети слова Нателлы Крапивиной вызвали недоумение. Ранее в интервью продюсер утверждал, что нейтрально относится к любым гендерам. Кроме того, ее подопечная, Светлана Лобода, считается одной из гей-икон, отмечают авторы телеграм-канала "Только никому".
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