Жестко накосячил: Бородина отказалась прощать поступок мужа

Ежедневно Ксения Бородина пытается решить проблемы в отношениях участников шоу "Дом-2". Но и в собственной семье у нее явно не все гладко. Судя по всему, супруг звезды жестко накосячил. Что именно произошло, пока неизвестно. Но похоже, что дело серьезное.
В сторис своего микроблога знаменитость написала следующее, заинтриговав поклонников: "Пишу и стираю… Я не знаю пока, что вам сказать… Дайте мне время".
Кроме того, отвечая на комментарий одной из подписчиц, призывающей ведущую телестройки во что бы то ни стало сохранить семью, Ксения Бородина завила, что "есть вещи, которые невозможно простить".
Примечательно, что с недавнего времени в Сети активно обсуждаются слухи о якобы предстоящем разводе Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. Напомним, ранее муж знаменитости в своем микроблоге опубликовал короткое видео с грустным лицом возле ЗАГСа. В руках он держал свидетельство о браке.
А незадолго до этого Ксения Бородина и Курбан Омаров отдыхали в Дубае в разных отелях. Бизнесмен решил провести время с сыном Омаром от предыдущего брака.
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