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Шоу-бизнес
Жестко накосячил: Бородина отказалась прощать поступок мужа

Жестко накосячил: Бородина отказалась прощать поступок мужа

Похоже, что отношения Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым дали трещину. Об этом можно судить по информации в инстаграм-аккаунте телеведущей.

Продолжение: "Ребенка ждет": Бородину вывели на чистую воду после слухов о разводе
прочитано 34939 раз

Ежедневно Ксения Бородина пытается решить проблемы в отношениях участников шоу "Дом-2". Но и в собственной семье у нее явно не все гладко. Судя по всему, супруг звезды жестко накосячил. Что именно произошло, пока неизвестно. Но похоже, что дело серьезное.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В сторис своего микроблога знаменитость написала следующее, заинтриговав поклонников: "Пишу и стираю… Я не знаю пока, что вам сказать… Дайте мне время".

Кроме того, отвечая на комментарий одной из подписчиц, призывающей ведущую телестройки во что бы то ни стало сохранить семью, Ксения Бородина завила, что "есть вещи, которые невозможно простить".

Примечательно, что с недавнего времени в Сети активно обсуждаются слухи о якобы предстоящем разводе Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. Напомним, ранее муж знаменитости в своем микроблоге опубликовал короткое видео с грустным лицом возле ЗАГСа. В руках он держал свидетельство о браке.

А незадолго до этого Ксения Бородина и Курбан Омаров отдыхали в Дубае в разных отелях. Бизнесмен решил провести время с сыном Омаром от предыдущего брака.

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Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 04:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

комментарии

Ответить:

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Гость754514
Бородина развлекается, дураков за нос водит.
Все проститит и альфонс опять будет жить в шоколаде, на коротышку Бородину спрос небольшой
В тырнете есть фото как она пришла на дурку 2. Мля , страшилище какое было. А кто ей сделал это тёплое место на века ?
Гость 751241
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Гость754514
Бородина развлекается, дураков за нос водит.
Все проститит и альфонс опять будет жить в шоколаде, на коротышку Бородину спрос небольшой
Её калега Орлова вообще карлица и то к свадьбе готовится за седого бизнесмена Валеру.. Парад лилипутов на расхват
Гость754514
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Только в стране дураков- Бородина личность, которая выкладывает каждый свой пук!!!!!
Гость770238
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Гость754514
Бородина развлекается, дураков за нос водит.
Все проститит и альфонс опять будет жить в шоколаде, на коротышку Бородину спрос небольшой
Доходы упали. Дураков - подписчиков как-то надо привлекать. Вот и придумывает себе сценарии, как в дом 2. Какой же убогий наш бомонд, если даже никчемная Борода " типа звезда".
Гость754514
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Бородина, ты со своими бабками себе любого качка купишь, отдыхай.
🎠
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Шота с Марусей не то. Раньше она была симпатичная . Не заболела ?
Гость754514
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Бородина развлекается, дураков за нос водит.
Все проститит и альфонс опять будет жить в шоколаде, на коротышку Бородину спрос небольшой
1

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