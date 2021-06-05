Лицом в асфальт: появилось видео задержания Ивлеевой с мужем

Теледива поделилась видео и фото инцидента в своем инстаграм-аккаунте. Ведущая поведала, что их с супругом опять задержали сотрудники ДПС.
Анастасия Ивлеева разместила короткий ролик, в котором они с мужем лежат на асфальте между автомобилями патруля. Позже звезда продемонстрировала, как проходит медицинское освидетельствование. Она рассказала, что ей надо выпить больше воды, чтобы "пописать в баночку".
Знаменитостей задержали после того, как они уехали с премии МУЗ-ТВ. Интересно, что к "Мегаспорту", где проходило мероприятие, ведущая подъехала на эвакуаторе, поиронизировав таким образом над своим недавним задержанием ДПС.
Поклонники поддержали звезд. "Вы лучшие", – написал один из фолловеров. Также они порадовались за пару после слухов о намечающемся разводе супругов. Подписчики пришли к выводу, что на самом деле у Ивлеевой и Элджея все хорошо.
Напомним, что Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей уже были остановлены сотрудниками ДПС в конце прошлого месяца. Певец и его жена следовали в их загородный дом московского ночного клуба.
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