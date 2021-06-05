Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Суббота
5 июня
Лента новостей
14:50
Лолита со стекающей по лицу липкой жижей вызвала отвращение
14:23
Влиятельные люди дали указание "убрать" Манукяна: Вы будете в шоке
14:18
Политолог Мирзаян рассказал об участи Белоруссии после интеграции с Россией
14:07
Развод? Вышедший в свет без жены Малахов вызвал вопросы
13:36
"На месте Баталова": 90-летний Краско боится за наследство перед свадьбой с молодой пассией
13:24
Лицом в асфальт: появилось видео задержания Ивлеевой с мужем
12:55
Путин указал на стремление США подтолкнуть страны к отказу от доллара
12:40
"Да подавись ты!": Моргенштерн унизил Ревву прямо на сцене премии МУЗ-ТВ
12:39
Умер легендарный тренер сборной России по баскетболу Капранов
12:32
Бледанс пошла вразнос на девичнике Макеевой
12:17
Исхудавшая 75-летняя мама Королевой потрясла цветущим видом
11:57
"Неужели вам не стыдно?": вдова Грачевского врезала Прокловой за грязные откровения
11:51
Растет без матери-артистки: Савичева не видела родную дочь уже почти год
11:39
"Каков цинизм!": Поплавская взорвалась из-за скандального памятника Волчек
11:16
"Жалкое зрелище": Карпович шокировала россиян торчащими костями
10:58
После истории с Протасевчичем санкции Запада будут напрямую связаны с Лукашенко – политолог Бышок
10:50
Спасают врачи: Немощный Киркоров слег в больницу
10:39
"Давай сделаем это": Собчак возжелала отношений с Тимати после громкой ссоры
10:34
Держащимся под ручку женихам кричали "Горько!": свадебная церемония Киркорова и Давы потрясла гомофобов
08:32
Жарче некуда: Гагарина блеснула обнаженной грудью
06:04
"В кабаке работает": директор Шатунова осадил зарвавшуюся Вайкуле
04:11
Рыдающая истеричка Бузова устроила вакханалию на красной дорожке
02:01
"Богиня!": Чехова в прозрачном платье продемонстрировала все свои прелести
23:59
"Кончита с Евровидения": Солнцев превратился в бородатую женщину
22:34
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
21:30
Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ
20:55
Путин дерзко ответил на жалобы Зеленского из-за газа: Сами своими руками все сломали
19:41
В Минтруде назвали главную причину бедности в России
19:40
Собчак жестко поиздевалась над умственными способностями мужа после заявлений о разводе
19:34
Пропавшую российскую туристку из Перми нашли мертвой в лесу
19:18
Бывшая жена Грачевского сообщила о больших переменах в жизни: Завидуйте!
19:03
Случайно наступившую на полотенце 13-летнюю россиянку избили до сотрясения мозга
18:55
В Минздраве рассказали о ситуации с курением и алкоголем в России
18:52
Счастливый Билан представил своего самца: Он очень активный
18:18
Любвеобильного Киркорова сняли в обнимку с атлетичными красавцами
18:16
"Просто озорные подружки-сверстницы": Арнтгольц в дырявых шортах отправила повзрослевшую дочь к бабушкам
18:13
Бывшая возлюбленная вывела принца Гарри на чистую воду: Невротик
18:04
"Больше никто не увидит": после скандала на могиле Волчек произошло чудо
17:52
Путин обвинил США в попытках сдержать развитие России
17:36
Брат объяснил исчезновение звезды сериала "Богатые тоже плачут" Вероники Кастро: Состояние ужасное
17:18
Он будет прекрасным мужем! Внучка Гурченко о свадьбе с планирующим улететь в США Шаляпиным
17:15
Галкин показал россиянам свои разросшиеся кусты
17:14
Шепелев готов продать память о Фриске во имя новой жены
16:49
"Не заслужила": мечтающую уехать из России Волочкову резко осадили
16:47
Звезда "Игры престолов" всполошила народ сообщением о нетрадиционной сексуальной ориентации
16:45
Российский Дед Мороз привился от коронавируса
16:31
Советник Тихановской о признании Протасевича: Видим заложника
16:22
"Как девочка": вышедший в свет Билан стал объектом насмешек
16:21
Минэнерго Белоруссии отреагировало на критику АЭС со стороны Евросоюза
16:20
Самолет с Собчак на борту встретили пожарные
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской
"Вот откуда дерьмо вытекает!": униженный Манукян публично разнес Бузову
В разборках между Фриске и Шепелевым поставлена точка
Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа
Самолет с Собчак на борту встретили пожарные
Советник Тихановской о признании Протасевича: Видим заложника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Лицом в асфальт: появилось видео задержания Ивлеевой с мужем

Лицом в асфальт: появилось видео задержания Ивлеевой с мужем

Анастасию Ивлееву и рэпера Элджея вновь остановили сотрудники ДПС. Пара возвращалась с премии МУЗ-ТВ.
прочитано 628 раз

Теледива поделилась видео и фото инцидента в своем инстаграм-аккаунте. Ведущая поведала, что их с супругом опять задержали сотрудники ДПС.

ПО ТЕМЕ

Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку

Не заметила знака: Ивлееву оставили без роскошной машины

Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Анастасия Ивлеева разместила короткий ролик, в котором они с мужем лежат на асфальте между автомобилями патруля. Позже звезда продемонстрировала, как проходит медицинское освидетельствование. Она рассказала, что ей надо выпить больше воды, чтобы "пописать в баночку".

Знаменитостей задержали после того, как они уехали с премии МУЗ-ТВ. Интересно, что к "Мегаспорту", где проходило мероприятие, ведущая подъехала на эвакуаторе, поиронизировав таким образом над своим недавним задержанием ДПС.

Поклонники поддержали звезд. "Вы лучшие", – написал один из фолловеров. Также они порадовались за пару после слухов о намечающемся разводе супругов. Подписчики пришли к выводу, что на самом деле у Ивлеевой и Элджея все хорошо.

Напомним, что Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей уже были остановлены сотрудниками ДПС в конце прошлого месяца. Певец и его жена следовали в их загородный дом московского ночного клуба.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 13:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость770296
Пожаловаться Ответить
Посадите этих убогих хоть на 15 суток.
Гость754514
Пожаловаться Ответить
Пару отморозков давно пора сжечь!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бывшая жена Грачевского сообщила о больших переменах в жизни: Завидуйте!

Она ждала этого 18 лет
Шоу-бизнес

Галкин показал россиянам свои разросшиеся кусты

Юморист похвастался своим достоянием
Сериалы

Звезда "Игры престолов" всполошила народ сообщением о нетрадиционной сексуальной ориентации

Артистка дала повод для слухов
Шоу-бизнес

Любвеобильного Киркорова сняли в обнимку с атлетичными красавцами

В жизни артиста произошло приятное событие

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+