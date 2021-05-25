Кризис отношений: Ивлееву заподозрили в уходе от Элджея

Поклонники забили тревогу, посчитав, что звездная пара близка к разводу.

Внимательные фанаты заметили, что телеведущая сняла обручальное кольцо. Теперь в СМИ появилась информация о том, что Настя Ивлеева уехала от супруга. Теперь звезда находится в отдельной квартире.

Поговаривают, что у блогерши и рэпера кризис в отношениях. Якобы, знаменитости решили взять паузу и отдохнуть друг от друга. Элджей же остался в загородном доме, где они с Настей Ивлеевой жили с 2019 года.

Ведущая же, по имеющимся данным, сняла себе жилье в центре столицы. Недавно звезда говорила о том, что последнее время хочет побыть в себе. Теледива не скрывает, что на самом деле является несговорчивой. Пока что пара не прокомментировала слухи о разъезде.

Напомним, ранее московские сотрудники ГИБДД поставили на спецучет блогеров, которые "прославились" опасным вождением и периодически публикуют в соцсетях видео с автомобилями. В черный список вошла помимо прочих и Настя Ивлеева.

Как писали "Дни.ру", 8 марта Настя Ивлеева с размахом отметила свое 30-летие. Телеведущая закатила шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы, на которую собрались почти все сливки российского шоу-бизнеса.

