"Жалкое зрелище": Карпович шокировала россиян торчащими костями

Мирослава Карпович отправилась в отпуск на Мальдивы. Звезда "Папиных дочек" похвасталась снимками с курорта, но у многих поклонников они вызвали ужас.

Актриса отдыхает вместе со своим возлюбленным Павлом Прилучным. Мирослава Карпович поделилась в своем инстаграм-аккаунте фото, на которых предстала в купальнике на фоне водной глади. Фолловеры всерьез стаи переживать за здоровье знаменитости, предположив, что она больна анорексией.

Подписчики отметили, что артистка стала слишком худой, как Кащей. На кадрах видно, что у звезды буквально торчат косточки. "Жалкое зрелище", "Пожалуйста, набирай вес", "Лечись, пожалуйста", – высказались шокированные россияне.

Отметим, что Мирослава Карпович очень много работает. Такой трудоголизм вымотал артистку. Недавно она рассказывала, что из-за постоянных гастролей и съемок очень мало спит и часто делает восстанавливающие капельницы.

Кроме того, у знаменитости на лицо стресс из-за ситуации с разводом Павла Прилучного. Не секрет, что в расставании актера с коллегой Агатой Муцениеце народ винит именно Мирославу Карпович. Судя по всему, экстремальное похудение отчасти связано именно с этим. На девушку обрушилась настоящая травля в Сети. К сплетням и нападкам актриса старается относиться философски и игнорировать хейтеров.