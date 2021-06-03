Любовница Прилучного сделала заявление о беременности

Избранница Павла Прилучного Мирослава Карпович отреагировала на сообщения в СМИ о своем возможном интересном положении.



По слухам, звезда "Папиных дочек" забеременела от коллеги. Хотя по свежим фотографиям в "Инстаграм" артистки этого не скажешь.

Мирослава Карпович дала понять, что информация о том, что она ждет ребенка – ложь. Актриса с юмором и снисходительностью относится к фейковым новостям о себе в СМИ. Она философски отметила, что журналистам тоже надо как-то зарабатывать на жизнь, вот некоторые из них и пишут всякие небылицы.

На слухи о своей беременности знаменитость рассмеялась и иронично сказала: "Да-а-а!". Пассия Павла Прилучного призналась, что о ней говорили множество несоответствующих действительности фактов, но это ее совсем не расстраивает. Помогает сохранить душевное равновесие звезде большая внутренняя закалка.

Главное для девушки – как относятся к ней родные, близкие и друзья. Любовница Павла Прилучного добавила, что они ее хорошо знают и понимают.

Как писали "Дни.ру", слухи о романе актеров возникли, когда Мирославу Карпович и Павла Прилучного заметили вместе на отдыхе в Крыму. В отпуск артист поехал после развода с Агатой Муцениеце. Примечательно, что в путешествие он брал с собой их общих детей.