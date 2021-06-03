Дойду до Кремля: Михалков сцепился с Бондарчуком за место на элитном кладбище

Новодевичье кладбище – самый престижный некрополь России. Тут похоронены легендарные политики, артисты, спортсмены и общественные деятели. Простому человеку найти здесь последнее пристанище нереально – места распределяются на самом верху.



Сегодня Новодевичье включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). В этом некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым элитным. Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина, Борис Ельцин.

Тут же в октябре 1974-го упокоился писатель, сценарист, актер и режиссер Василий Шукшин. Правда, тогда не обошлось без скандала. Мать Шукшина хотела, чтобы сына похоронили на родине, в Сростках… Московские чиновники выделили место на Введенском кладбище. Киношная братия ратовала за Новодевичье. Но решение о захоронении должен был принимать председатель исполкома Моссовета Владимир Промыслов. А он ходатайство о похоронах Шукшина на Новодевичьем отклонил – мол, там места только для только Народных артистов СССР, министров или маршалов…

О событиях тех дней рассказал актер Стас Садальский, которому в ту пору было уже 23 года. "Выбить" место на главном кладбище страны было не так просто, – заверяет Стас. – В случае с Шукшиным это невозможно было сделать без согласия Сергея Михалкова, который с семидесятого года занимал должность председателя правления Союза писателей РСФСР. Вот что Сергей Владимирович сказал по этому поводу: "На Новодевичьем есть всего несколько мест для писателей. "И Шукшин в число таких писателей явно не входит".

Из-за этого Сергей Михалков даже сцепился с Сергеем Бондарчуком. "Бондарчук – режиссер фильма "Они сражались за родину", на котором умер (или отравлен, как утверждает вдова) вышел на самого Брежнева, – сообщил Садальский. – Леонид Ильич очень любил "Калину красную», а потому дал добро". Так Шукшин упокоился на первом участке Новодевичьего...