Ушел на взлете в небеса: умершего от сердечного приступа Шевчука похоронили рядом с Гурченко

Новодевичий некрополь – самое престижное и известное кладбище страны, которое даже признанно культурным памятником. Погост включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). Здесь покоятся 26 тысяч человек. Среди них – Ельцин, Горбачева, Лужков, Зыкина, Никулин. Упокоился тут и Шевчук...

прочитано 2097 раз Получить место на Новодевичьем было проблематично всегда. Разрешение покоиться там выдаются на самом верху! Вот что вспоминал певец Иосиф Кобзон: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина". ПО ТЕМЕ Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство Десять лет назад из жизни ушла актриса и певица Людмила Гурченко. Похоронили диву в новой части Новодевичьего знаменитого кладбища вопреки ее желанию покоиться рядом с родителями и любимым внуком на Ваганьково. В том же 2011 году из жизни ушел и Игорь Шевчук. Генеральный конструктор КБ "Туполев", заслуженный конструктор России, кавалер ордена Почета, почетный авиастроитель – он внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения. Но 29 декабря 2010 года он был освобожден от занимаемых должностей, в связи с неполадками в самолете ТУ-214ПУ, переданного в эксплуатацию администрации Президента России. Игорь Сергеевич очень переживал и через неделю, накануне Рождества, скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. "Ушел на взлете в небеса", – говорят о нем коллеги. Ведь ему было всего 57 лет... Покоится легенда отечественного авиастроения недалеко от Людмилы Гурченко. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pascal Deloche / Godong / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 31 марта 2021, 09:04