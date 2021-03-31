Ушел на взлете в небеса: умершего от сердечного приступа Шевчука похоронили рядом с Гурченко

Получить место на Новодевичьем было проблематично всегда. Разрешение покоиться там выдаются на самом верху! Вот что вспоминал певец Иосиф Кобзон: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".
Десять лет назад из жизни ушла актриса и певица Людмила Гурченко. Похоронили диву в новой части Новодевичьего знаменитого кладбища вопреки ее желанию покоиться рядом с родителями и любимым внуком на Ваганьково.
В том же 2011 году из жизни ушел и Игорь Шевчук. Генеральный конструктор КБ "Туполев", заслуженный конструктор России, кавалер ордена Почета, почетный авиастроитель – он внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения.
Но 29 декабря 2010 года он был освобожден от занимаемых должностей, в связи с неполадками в самолете ТУ-214ПУ, переданного в эксплуатацию администрации Президента России. Игорь Сергеевич очень переживал и через неделю, накануне Рождества, скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. "Ушел на взлете в небеса", – говорят о нем коллеги. Ведь ему было всего 57 лет... Покоится легенда отечественного авиастроения недалеко от Людмилы Гурченко.
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