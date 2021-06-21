Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Понедельник
21 июня
Лента новостей
11:13
"Собираю челюсть с пола": Подольская пришла в шок от наглой выходки
11:13
Королева шокировала подробностями смерти отца
10:38
Свыше 20 тысяч заражений за сутки: ученые дали прогноз по коронавирусу в России
10:34
"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова
10:33
Возможно, ковид: появились подробности госпитализации Мирошниченко
09:55
"Ощущение полного ужаса": Канделаки испытала шок от результатов анализов
09:42
Две недели лечения за 700 тысяч: где находится тяжелобольная певица МакSим
08:58
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
08:33
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
08:25
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
06:10
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
04:12
"Надо же так похудеть": Чехова удивила шикарными формами
02:02
Принц Чарльз намерен отобрать титул у сына Меган Маркл и принца Гарри
23:58
Располневшая Каменских удивила народ
22:03
"Как меня угораздило жениться?!": Собчак довела Богомолова подлянкой
20:33
Зеленскому дали совет перед встречей с Байденом
20:06
Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту
18:57
Общественник Невзлин назвал наиболее вероятного преемника Путина
18:56
На те же грабли: Муцениеце готова воссоединиться с Прилучным
18:24
"Вчера так нажрались": певица Слава похвасталась переломом после пьянки
17:29
"Как Навальный": Стало известно о попытке Германии завербовать Жириновского
17:01
Эксперт предупредил россиян о росте цен на продукты из-за отказа от вакцинации
16:59
До 36 градусов: синоптик предрек России аномальную африканскую жару и температурные рекорды
15:48
СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись
15:34
Тайная связь Стаса Михайлова с онкобольной Заворотнюк получила огласку
15:33
Украина катится в долговую пропасть: каждый гражданин задолжал тысячи долларов
15:07
Меладзе раздавлен смертью близкого: Светлая память
14:55
"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим
14:51
"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"
14:32
Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу
13:54
"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
13:44
Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются
13:37
"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
13:35
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
13:32
"Настя, ты дура?": Волочкова вызвала оторопь очередной интимной фотографией
13:19
Пушков сравнил Путина с "Джеймсом Бондом от политики"
12:47
"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету
12:22
"Ну и отстой": Нацепившую шкуру Волочкову изваляли в грязи
12:21
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
12:02
В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
11:31
Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа
11:07
Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов
11:03
Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник
11:02
Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей
10:54
Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"
08:07
"Хочешь, пойдем ко мне?": Пугачева прильнула к жаждущему любви Харламову
06:05
Измотанная грудничком Джанабаева не отпускает Меладзе даже в парикмахерскую
04:10
В восторге: чем Ургант заслужил похвалу звезды эротических фильмов
02:02
Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"
23:11
В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
"Разрушаюсь на глазах": гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова

"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова

Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом, и жить ему приходится в тяжелых условиях.
прочитано 354 раза

Со времени смертельного ДТП, виновником которого стал известный актер, прошло уже больше года. За это время мужчина многое пережил и многое понял в своей жизни. В колонии Михаил Ефремов подружился с одним из арестантов из Беларуси, который уже вышел на свободу и рассказал о том, какова теперь жизнь бывшей звезды.

ПО ТЕМЕ

"Он серьезно болен": Пашаев рвется жестче наказать устроившего ДТП Ефремова

"Умираю!": крик души сестры устроившего смертельное ДТП Ефремова

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

За последний год актер сильно похудел, вещи на нем теперь прямо висят. Настроение артиста часто меняется. Время от времени хорошо видно, что он сильно переживает. По словам бывшего зэка, Ефремов надеется на условно-досрочное освобождение. Той роковой аварии Михаил Олегович как следует не помнит, видел лишь записи и слышал показания свидетелей. Актер не любит говорить о произошедшем и старается в случае чего поменять тему. По мнению очевидца, ему сейчас очень тяжело, но силы у 57-летнего мужчины еще есть, поэтому он справится.

Говоря о жизни в колонии, бывший арестант отметил, что условия там очень суровые. Заключенные многого не говорят родным. Например, работать ежедневно приходится даже больше восьми часов. Колония, в которой отбывает наказание Ефремов, специализируется на швейном производстве. Сейчас зэки шьют защитные костюмы, а Ефремов вставляет в них замочки. Параллельно с работой актеру удается немного учить английский, так как с ним вместе трудится афроамериканец. По свидетельству очевидца, актера на зоне любят и ласково называют "дядей Мишей" – об этом рассказал "StarHit".

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как громкий процесс Михаила Ефремова спустя год оценили адвокаты, занимающиеся его делом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: АГН Москва
Автор: 21 июня 2021, 10:34 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова

Появились новости об отбывающем срок актере
Шоу-бизнес

Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана

Певица пришла в студию известного шоу

Шоу-бизнес

"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез

Артиста настигли неприятности
Шоу-бизнес

На те же грабли: Муцениеце готова воссоединиться с Прилучным

Звезда простила бывшего мужа

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+