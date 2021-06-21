"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова

Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом, и жить ему приходится в тяжелых условиях.

Со времени смертельного ДТП, виновником которого стал известный актер, прошло уже больше года. За это время мужчина многое пережил и многое понял в своей жизни. В колонии Михаил Ефремов подружился с одним из арестантов из Беларуси, который уже вышел на свободу и рассказал о том, какова теперь жизнь бывшей звезды.

За последний год актер сильно похудел, вещи на нем теперь прямо висят. Настроение артиста часто меняется. Время от времени хорошо видно, что он сильно переживает. По словам бывшего зэка, Ефремов надеется на условно-досрочное освобождение. Той роковой аварии Михаил Олегович как следует не помнит, видел лишь записи и слышал показания свидетелей. Актер не любит говорить о произошедшем и старается в случае чего поменять тему. По мнению очевидца, ему сейчас очень тяжело, но силы у 57-летнего мужчины еще есть, поэтому он справится.

Говоря о жизни в колонии, бывший арестант отметил, что условия там очень суровые. Заключенные многого не говорят родным. Например, работать ежедневно приходится даже больше восьми часов. Колония, в которой отбывает наказание Ефремов, специализируется на швейном производстве. Сейчас зэки шьют защитные костюмы, а Ефремов вставляет в них замочки. Параллельно с работой актеру удается немного учить английский, так как с ним вместе трудится афроамериканец. По свидетельству очевидца, актера на зоне любят и ласково называют "дядей Мишей" – об этом рассказал "StarHit".

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как громкий процесс Михаила Ефремова спустя год оценили адвокаты, занимающиеся его делом.