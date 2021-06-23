Юристы рассказали о психических аномалиях у Михаила Ефремова

Михаил Ефремов и его адвокаты в своей кассационной жалобе взмолился о милосердии.



Спустя время после суда Михаил Ефремов и его адвокаты Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу. По всей видимости, актер и его правозащитники ждали, пока утихнет шумиха.

В апелляции Ефремов просит о милосердии и снижении срока наказания. В тексте говорится, что актер хорошо себя проявляет в тюрьме и не нарушает дисциплину, активно участвует в общественной жизни, занимается благотворительностью.

Более того, в апелляции подчеркивают, что Михаил Ефремов полностью возместил потерпевшим ущерб в четыре миллиона и 615 тысяч рублей семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Также у Ефремова есть положительная характеристика за поведение из московского СИЗО "Водник", где он отбывал наказание несколько месяцев до того, как его перевели в Белгород. Там ин сидит уже полгода.

Самое интересное в апелляции то, что несмотря на то, что экспертиза не выявила у Михаила Ефремова психических отклонений, адвокаты настаивают на обратном, пишет "КП". Юристы утверждают, что люди с психическими аномалиями не могут отбывать наказание в том же объеме, что и здоровые люди.

Адвокаты просят пересмотреть данные пункты и учесть их. Правозащитники утверждают, что лица с психическими аномалиями не могут в полной мере приравниваться к психически здоровым по части уголовных наказаний.