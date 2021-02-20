Отдала бы свое сердце: убитая горем Сотникова сорвалась у гроба Мягкова

Многие артисты выступили с трогательными, теплыми речами. Некоторые вспоминали самые разные истории, связанные с Андреем Васильевичем. Одним из самых эмоциональных стало выступление Веры Сотниковой. Актриса не сдержалась и заплакала, произнося прощальные слова.
Она рассказала, что пришла в Школу-студию МХАТ именно благодаря Андрею Мягкову. По ее мнению, помимо других предметов, им преподавали самый главный – "человековедение". Вера Михайловна подчеркнула, что актер был чистым и невероятно сильным, поэтому через его роли всегда транслировались доброта и любовь. Он учил их жизни.
Вера Сотникова отметила, что они вместе играли в двух спектаклях. Актриса поделилась: 18 февраля она потеряла не только человека, который стал своеобразным отечественным символом Нового года, но и последнего учителя. Она заверила: если бы сейчас можно было отдать свое сердце артисту, она бы сделала это для него.
Напомним, Андрей Васильевич скончался на 83-ем году жизни. По официальным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Артист потерял сознание. Его супруга обнаружила это и вызвала врачей. Однако было уже поздно. Медики не смогли ничего сделать
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