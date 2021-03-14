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"Я ложусь, Вера садится на меня": интимный эпизод Панкратова-Черного с Сотниковой ужаснул мать актера

"Я ложусь, Вера садится на меня": интимный эпизод Панкратова-Черного с Сотниковой ужаснул мать актера

Актер признался, что фильм "Десять лет без права переписки" очень расстроил его мать. Родительница была в ужасе, когда увидела Александра Панкратова-Черного в постельной сцене.
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По словам 71-летнего артиста, на съемках пикантного эпизода настаивал режиссер картины Владимир Наумов. Кинематографист не оставил артистам выбора. Он выгнал группу с площадки, а Александру Панкратову-Черному и его партнерше Вере Сотниковой приказал полностью обнажиться.

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 Александр Васильевич Панкратов-Черный

Александр Васильевич Панкратов-Черный актер

Александр Васильевич намекнул, что работа над интимным эпизодом проходила в неромантичной обстановке. "Я ложусь, Вера садится на меня", – поделился воспоминаниями актер. В ответвленный момент он увидел, что вверху, на колосниках, находятся члены творческого коллектива картины и наблюдают за происходящим. "Я чуть не раскололся. Сотникова это тоже заметила", – вспомнил неловкий момент Панкратов-Черный.

Артист отметил, что фильм "Десять лет без права переписки" доставил ему много неприятностей. После выхода картины ему начали приписывать роман с Верой Сотниковой. Кроме того, мать артиста, Агриппина Яковлевна, пришла в ужас от интимной сцены с участием отпрыска. Покинув кинотеатр, женщина тут же позвонила сыну. Она завила, что тот опозорил ее на всю страну. Агриппина Яковлевна не верила, что пикантный эпизод с Сотниковой – постановка.

"До конца жизни вспоминала и не простила", – поведал Панкратов-Черный.

Актер отметил, что никогда не был в отношениях с Верой Сотниковой. Коллегу он назвал "непростой девушкой", которая с легкостью ставила на место настойчивых ухажеров. Между тем Панкратов-Черный смог подружиться с партнершей по кадру.

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Александр Панкратов-Черный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
Автор: 14 марта 2021, 13:12 Источник: "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник
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Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

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