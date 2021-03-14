"Я ложусь, Вера садится на меня": интимный эпизод Панкратова-Черного с Сотниковой ужаснул мать актера

По словам 71-летнего артиста, на съемках пикантного эпизода настаивал режиссер картины Владимир Наумов. Кинематографист не оставил артистам выбора. Он выгнал группу с площадки, а Александру Панкратову-Черному и его партнерше Вере Сотниковой приказал полностью обнажиться.
Александр Васильевич намекнул, что работа над интимным эпизодом проходила в неромантичной обстановке. "Я ложусь, Вера садится на меня", – поделился воспоминаниями актер. В ответвленный момент он увидел, что вверху, на колосниках, находятся члены творческого коллектива картины и наблюдают за происходящим. "Я чуть не раскололся. Сотникова это тоже заметила", – вспомнил неловкий момент Панкратов-Черный.
Артист отметил, что фильм "Десять лет без права переписки" доставил ему много неприятностей. После выхода картины ему начали приписывать роман с Верой Сотниковой. Кроме того, мать артиста, Агриппина Яковлевна, пришла в ужас от интимной сцены с участием отпрыска. Покинув кинотеатр, женщина тут же позвонила сыну. Она завила, что тот опозорил ее на всю страну. Агриппина Яковлевна не верила, что пикантный эпизод с Сотниковой – постановка.
"До конца жизни вспоминала и не простила", – поведал Панкратов-Черный.
Актер отметил, что никогда не был в отношениях с Верой Сотниковой. Коллегу он назвал "непростой девушкой", которая с легкостью ставила на место настойчивых ухажеров. Между тем Панкратов-Черный смог подружиться с партнершей по кадру.
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