Располневший Николаев взвыл из-за упреков Проскуряковой

Супруга Игоря Николаева не в восторге от внешнего вида своего знаменитого мужа.

Накануне 61-летний музыкант появился вместе с молодой супругой на закрытии фестиваля "Жара". На мероприятии известный артист получил комплимент от одной из поклонниц, которая отметила, что мужчина похудел и стал выглядеть еще лучше. Однако Юлию Проскурякову этот комментарий очень удивил – оказалось, супруга недовольна внешним видом Игоря Николаева.

В беседе с журналистами композитор дал понять, что его жена считает его полным и не стесняется говорить ему об этом. Но, несмотря на мнение жены, артист не любит истязать себя диетами, а из физических нагрузок практикует лишь игру в теннис. Раз в неделю Николаев встречается на корте со своим другом и коллегой – Леонидом Агутиным. Однако пока такие встречи лишь положительно сказываются на настроении, но никак не отражаются на фигуре. Стоит отметить, что в последние годы артист действительно поправился – поклонники часто обсуждают эту тему под снимками Николаева, появляющимися в соцсетях.

В беседе с "КП" Игорь Николаев также похвастался тем, что сейчас у него большое количество антител к коронавирусу. По этой причине мужчина пока не собирается вакцинироваться. Однако как только этот вопрос станет для него актуальным, он обязательно задумается о прививке.

В настоящее время певец вместе с семьей отдыхает в Подмосковье – пандемия заставила знаменитость отказаться от дальних поездок. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Игоря Николаева сняли на отдыхе в странном виде в обществе красивых девушек.