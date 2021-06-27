Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти

Жену Игоря Николаева разозлил вопрос про Наташу Королеву. Юлия Проскурякова призвала народ не писать ей про певицу.

Наташа Королева и Игорь Николаев расстались много лет назад, но эта тема до сих пор волнует многих россиян. Одни уверены — композитор упустил великолепную пару, в то же время другие считают, что у него и так достойная супруга. Юлия Проскурякова лояльно относилась к намекам о бывшей избраннице своего мужа, притупляя вспыльчивый нрав. Однако ее довели слова обычного пользователя Сети.

В инстаграм-аккаунте Проскуряковой появился комментарий про исполнительницу "Желтых тюльпанов". Человек хотел посмотреть выступление Наташи Королевой на фестивале "Жара", где собрались российские звезды. "Здорово! Творческий вечер маэстро, все артисты были, а Наташи не было. Можете сказать, почему?" — спросили у жены Игоря Николаева.

Проскурякова могла проигнорировать комментарий, как поступила с множеством других, но все же ответила. Судя по всему, вопрос про Королеву задел ее за живое. "Почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет?" — выразилась Жена Николаева. Понимая, что слова чреваты последствиями, женщина деликатно высказалась о Наташе Королевой. "К самой Наталье я отношусь хорошо, и своими ответами не призываю к ее унижению или, не дай Бог, к ненависти!" — объявила Юлия Проскурякова.