В венке и с усами: Николаева сняли в обществе красивых девушек

Игорь Николаев провел жаркий летний день в интересной компании.

Накануне знаменитый композитор показал в "Инстаграм" очень занимательный кадр. Вместе с компанией друзей артист в Подмосковье отметил праздник летнего солнцестояния Лиго, известный также как Янов день. Для этого все участники мероприятия надели на голову цветочные венки, не исключением стал и 61-летний Игорь Николаев.

Примечательно, что кроме него на фото нет других мужчин. Кстати, Юлии Проскуряковой там тоже нет. Счастливый артист запечатлен сидящим на траве с дочерью в окружении красивых женщин с наполненными бокалами. И если венки на головах прекрасных дам смотрятся вполне органично, то раздобревший Николаев с пышными усами, пшеничными кудрями и цветами на голове выглядит несколько странно.

Отметим, что такой венок является одним из символов Янова дня – этот праздник связан с культом солнца и плодородия. Лиго в основном отмечается в Латвии, а именно там Николаев часто проводит лето в собственных апартаментах. Очевидно, в этом году планы пришлось менять из-за пандемии, однако музыкант нашел способ хорошо повеселиться и в Подмосковье.

В своем микроблоге Николаев также отдельно опубликовал фото с маленькой дочерью, которую назвал своим солнышком. Нежные отцовские чувства вызвали множество комплиментов от поклонников.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как трогательно Игорь Николаев обратился к главной женщине в своей жизни.