"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым

Наташа Королева призналась, что ее первый муж Игорь Николаев мечтал о детях от нее, но она не отвечала взаимностью.

У 48-летней исполнительницы есть единственный сын Архип, которого она родила уже от своего второго супруга – стриптизера Сергея Глушко. Еще до встречи с ним звезда почти десять лет прожила с композитором Игорем Николаевым, но детей ему так и не родила.

Знаменитость призналась, что композитор в одно время очень хотел иметь наследников от любимой женщины, но она тогда не была готова к материнству. Исполнительница хита "Маленькая страна" вышла замуж в совсем юном возрасте – ей было всего 18 лет. В то время она и сама была ребенком, поэтому о потомстве еще и думать не могла. Спустя годы Королева поняла, что Бог не просто так не дал им детей – все было правильно.

Уже после Наташа узнала об измене со стороны музыканта. Молоденькой певице в тот период было очень трудно, но она справилась и нашла в себе силы идти дальше. Теперь Наташа даже благодарна бывшему возлюбленному за опыт, который сделал ее сильнее – об этом рассказал портал Woman.ru со ссылкой на одно из более ранних интервью знаменитости.

Примерно через два года после расставания Наталья вышла замуж за красавца-танцовщика Тарзана, который ей предварительно даже приснился. Сегодня семейный стаж пары насчитывает уже 18 лет и, несмотря на недавние скандалы, связанные с громким предательством со стороны Глушко, супруги продолжают свои отношения и расставаться не собираются.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сильно в последнее время изменился Игорь Николаев. Его внешнее преображение заставило поклонников поволноваться.