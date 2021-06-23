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Шоу-бизнес
"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым

"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым

Наташа Королева призналась, что ее первый муж Игорь Николаев мечтал о детях от нее, но она не отвечала взаимностью.
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У 48-летней исполнительницы есть единственный сын Архип, которого она родила уже от своего второго супруга – стриптизера Сергея Глушко. Еще до встречи с ним звезда почти десять лет прожила с композитором Игорем Николаевым, но детей ему так и не родила.

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Знаменитость призналась, что композитор в одно время очень хотел иметь наследников от любимой женщины, но она тогда не была готова к материнству. Исполнительница хита "Маленькая страна" вышла замуж в совсем юном возрасте – ей было всего 18 лет. В то время она и сама была ребенком, поэтому о потомстве еще и думать не могла. Спустя годы Королева поняла, что Бог не просто так не дал им детей – все было правильно.

Уже после Наташа узнала об измене со стороны музыканта. Молоденькой певице в тот период было очень трудно, но она справилась и нашла в себе силы идти дальше. Теперь Наташа даже благодарна бывшему возлюбленному за опыт, который сделал ее сильнее – об этом рассказал портал Woman.ru со ссылкой на одно из более ранних интервью знаменитости.

Примерно через два года после расставания Наталья вышла замуж за красавца-танцовщика Тарзана, который ей предварительно даже приснился. Сегодня семейный стаж пары насчитывает уже 18 лет и, несмотря на недавние скандалы, связанные с громким предательством со стороны Глушко, супруги продолжают свои отношения и расставаться не собираются.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сильно в последнее время изменился Игорь Николаев. Его внешнее преображение заставило поклонников поволноваться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 11:18 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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