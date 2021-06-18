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Шоу-бизнес
Голая Агата Муцениеце побила Кристину Асмус в сцене с грубым сексом

Голая Агата Муцениеце побила Кристину Асмус в сцене с грубым сексом

Российская актриса Агата Муцениеце снялась в жаркой постельной сцене и восхитила зрителей своей игрой.
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Муцениеце стала более раскованной в киноиндустрии после развода с мужем. Видимо, Павел Прилучный был для нее неким сдерживающим фактором, и теперь актриса дала волю чувствам.

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Агата Муцениеце охотно соглашается на смелые съемки. И вот наконец дошло до "обнаженки". Впрочем, во время брака она тоже снялась голой, но только со спины. Это были съемки в сериале "Гражданский брак" 2017 года.

Однако по настоящему смелые и горячие съемки у Агаты Муцениеце начались все-таки после развода. В сериале "Тобол" была и "обнаженка", и любовные ласки, и грубый секс. Здесь актриса, пожалуй, даже превзошла скандальные съемки Кристины Асмус в фильме "Текст".

Стоит отметить, что скоро выйдет новая не менее увлекательная картина с участием талантливой актрисы Агаты Муцениеце, где она снова раздевается. Но это будет уже комедия.

Ранее в свежем выпуске программы MamBook Агата Муцениеце и ее гости обсудили интимную близость после родов. Супруга группы "Хлеб" Елена Панарина рассказала, что целый год после появления малыша не могла нормально заниматься сексом. Избавиться от дискомфорта новоиспеченной матери не помогали даже лубриканты.


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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 18:55 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
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