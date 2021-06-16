Удовлетворенный Николаев на радостях высунул язык

Артист поделился селфи, которое сделала 5-летняя Вероника. По словам певца, девочка баловалась вместе с подружкой, и ему снимок показался очень веселым. На фотографии малышки показывают языки.
Именно из-за этого подписчики и набросились на Игоря Николаева. Многим показалось, раз ребенок может публично показать язык, значит, родители им плохо занимаются и не воспитывают. Народ отметил, что подобные кадры артисту лучше оставить для личного пользования.
Рассуждения подписчиков не понравились Игорю Николаеву. На следующий день он опубликовал собственный снимок с высунутым языком. Артист заявил, что этот пост – знак в поддержку его дочери Вероники и ее подружки Агнесс. Он попросил отписаться от него всех, кто осуждает подобное поведение. Также певец предложил устроить флешмоб "с языками".
В среду артист опубликовал подборку снимков, которыми его поддержали друзья. На кадрах с высунутыми языками предстали удовлетворенный затеей Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова, Григорий Лепс, а также Алла Пугачева. Он поблагодарил всех участников флешмоба за поддержку и теплые слова.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Игорь Николаев играет с маленькой дочкой. Подписчики обратили внимание на то, как сильно постарел артист – на кадрах он выглядит обрюзгшим.
Популярные темы форума
Что,конец форуму?
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?
Подробности, фантастика и дешевый табак