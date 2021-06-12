Проскурякова и рядом не стояла: Николаев публично обратился к главной женщине жизни

В личном блоге Игорь Николаев показал фотографию самой главной женщины в своей жизни.

12 июня день рождения отмечает мама артиста. Светлане Митрофановне исполнилось 83 года, и певец нежно поздравил ее с этой цифрой. В честь важной даты музыкант опубликовал совместный снимок. На фотографии Игорь Николаев вместе с матерью сидит за праздничным столом. Артист обнимает любимую женщину и с улыбкой смотрит в кадр.

"Здоровья, счастья и только хороших новостей! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал музыкант. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Светлане Митрофановне и отметили, какое это счастье – быть рядом с мамулей. Они пожелали ей долгих лет жизни и радости. Также некоторые подчеркнули, что, какой бы сильной ни была любовь к супруге и детям, все же именно мама навсегда остается для человека главной женщиной в жизни.

"Передай наши поздравления Светлане Митрофановне с искренними пожеланиями здоровья и долголетия! Крутые", "Крепкого здоровья Вашей маме. Сколько бы ни было лет, ты являешься ребенком, пока у тебя есть мама", "Какая у Вас Игорь красивая и благородная Мама! Счастья и здоровья ей!" – написали в комментариях.

Напомним, что недавно в личном блоге Юлии Проскуряковой появилось видео с Игорем Николаевых и их дочерью Вероникой. Артистка показала, как они всей семьей отдыхали во время прошлогоднего отпуска. Поклонники выразили беспокойство по поводу внешнего вида 61-летнего музыканта, отметив, что тот сильно сдал за последние пару лет.