Неожиданное решение Королевой больно ударило по матери: Пошла на понижение

В передаче "Звезды сошлись" на НТВ гостями стали Наташа Королева и ее мать Людмила Порывай.
Певица рассказала о первой реакции матери на возлюбленного. По ее словам, она расстроилась из-за того, что Сергей Глушко – стриптизер.
Однако сейчас Наташа Королева не осуждает Людмилу за такое мнение. До Сергея артистка была замужем за музыкантом Игорем Николаевым, который очень нравился матери. Быть тещей влиятельного композитора гораздо солиднее и приятнее, чем страстного танцора, забавно отметила Королева.
"Ты пошла на понижение: была тещей великого композитора, а стала – известного стриптизера! Для тебя это был удар", – призналась певица.
Также Наташа Королева уверила Людмилу Порывай, что она еще будет гордиться зятем. Новое увлечение Сергея Глушко – это живопись. Работает он, по мнению жены, усердно и беспрестанно. К слову, одну из своих картин он вручил супруге на день рождения.
"У тебя зять будет великим художником. Ты доживешь до его первой выставки, если он такими темпами будет писать портреты", – заявила звезда.
Напомним, что в эфире этой же передачи Людмила Порывай рассказала общественности о размере своей пенсии. Женщина долгое время живет в США и получает приличное пособие по старости, хотя ни дня не проработала в стране.
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