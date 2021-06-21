Королева шокировала подробностями смерти отца

Наташа Королева потеряла родителя в 20 лет, однако, рассказать об этом смогла только сейчас.

В эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ артистка рассказала о смерти отца, который всю жизнь отдал академическому хору.

Случилось это, когда Наташе Королевой было 20 лет. Владимир Порывай, по словам звезды, скончался у нее на руках. Певица тяжело переживала потерю, а после пообещала себе реализовать все папины мечты. Он всегда хотел приобрести авто и улететь в путешествие.

Также Королева отметила, что не стояла на пути у матери, которая после смерти отца вновь вышла вышла замуж. Этот брак длится до сих пор.

"Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится", – призналась певица.

Напомним, что в юности Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева. На днях она рассказала общественности о первом интимном опыте. По словам звезды, произошло это только после официального заключения брака, так как строгое воспитание не позволяло Королевой сделать это раньше. К тому же артистка никогда не обсуждала столько откровенную тему с матерью, которая так обожала своего зятя. В начале 2000-х в отношениях между Королевой и Николаевым произошел разлад, и пара развелась. Вскоре певица обзавелась новым романом. Избранником стал Сергей Глушко.