Несовершеннолетний сын Хворостовского показал возлюбленную

17-и летний сын Дмитрия Максим активно ведет блог в "Инстаграм". Многие пользователи отмечают, что он очень похож на легендарного отца: высокий рост, породистое лицо, выразительные черты. Молодой человек даже пошел по его стопам и принял решение стать музыкантом. Он является поклонником рока и играет на гитаре. Сейчас сын исполнителя планирует поступать в консерваторию. "Это не шутка и не увлечение. Хочу быть гитаристом и петь", – упоминал он ранее.
На днях сын Хворостовского впервые показал поклонникам свою избранницу. Он поделился фотографией, на которой нежно обнимает хрупкую блондинку. Девушка ведет закрытый аккаунт в социальной сети и, видимо, не хочет лишней публичности, однако СМИ выяснили, что зовут ее Александра, а родилась она в Москве.
"Без тебя меня нет". – оставил Максим трогательное послание под снимком. Судя по всему, мама молодого человека одобряет этот союз. Она написала нежный комментарий: "Ты прекрасен как снаружи, так и внутри. Люблю тебя до луны и обратно".
Напомним, вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс сейчас активно общается с его дочерью и внуками. Последний раз семья собиралась вместе на Рождество. При жизни артиста их отношения были непростыми, однако уход исполнителя сплотил членов семьи.
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