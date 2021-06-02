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Шоу-бизнес
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью

"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью

Ольга Бузова ошарашила поклонников новостью. Певица решила заняться футболом.
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Ведущая сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что стала арбитром на Чемпионате Европы по футболу. Она отметила, что может все. Звезда уверена, что новая должность ей по плечу. Артистка напомнила, что шесть лет "сидела на трибуне".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова заявила, что у нее будет яркая форма, как и ее новая жизнь. Она с иронией пригрозила спортсменам, сказав, что у нее в запасе есть много красных карточек. Фолловеры принялись бурно обсуждать известие о новом амплуа теледивы. Многие с сарказмом восприняли эту новость.

"Где-то перекрестился Тарасов", "Смешно. Вроде 1 июня, а не 1 апреля", "Господь Всемогущий, видимо, посчитал, что мало наказать Россию ее футболистами, теперь еще будет арбитр Бузова", – высказались подписчики. Отреагировал на новость и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист сообщил в своем телеграм-канале, что из Ольги Бузовой выйдет отличный спортивный судья. Напомним, певица была замужем за известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Кроме того, два года назад Ольга Бузова временно стала игроком футбольного клуба "Барселона".

Недавно исполнительница вошла в состав жюри нового сезона Высшей лиги КВН. А вот долгий путь в качестве ведущей шоу "Дом-2" она завершила.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 10:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гостья
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Зачем это убожество оскорбляет настоящих арбитров,значит ,те, кто судят на поле и не только, такие же тупые,ничего не заканчивали ,ничего не понимают в футболе ,как это существо , может судить если не понимает в этой сфере ?Так просто сделать серьезную морду ,подержать мяч и все, вот она алкоголичка, уже арбитр ЧТО за чушь пишут? Лишь бы все забыли то ,что вытворяла эта пьянь в Волгограде Те организаторы,что ж.. рвали и получили за это взятку за вранье про <цензура> бузову пусть эти деньги пошли на лечение от болезней
Гость754514
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Опозорится все равно , это же Бузова, каждой бочке затычка, а результата- ноль, семьи нет, ни котенка ни ребенка, но болтать об этом она будет всегда- хочу семью, трепло
Гость747420
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Что это существо знает в футболе,что она заканчивала ,чтобы могла быть арбитром ,конечно если только выпить с какой то командой в раздевалки и каждому полизать А ПОТОМ услышать как всегда с трибун "Бузова проститутка" а сейчас ,скорее всего больше будет пакости в стороны швали
А так все понятно эту тупую новость преподносят чтобы все забыли про <цензура>,что вытворяла в Волгограде
Гость 13620
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Странно, что Бузова еще не стала нейрохирургом. Или министром обороны...
Гость764867
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Уже не знает куда себя приспособить, никому не нужная пустышка.
Сергей.
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... Она отметила,что может ВСЁ.. Блин,полная укатайка со смеху.
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