"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью

Ольга Бузова ошарашила поклонников новостью. Певица решила заняться футболом.

Ведущая сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что стала арбитром на Чемпионате Европы по футболу. Она отметила, что может все. Звезда уверена, что новая должность ей по плечу. Артистка напомнила, что шесть лет "сидела на трибуне".

Ольга Бузова заявила, что у нее будет яркая форма, как и ее новая жизнь. Она с иронией пригрозила спортсменам, сказав, что у нее в запасе есть много красных карточек. Фолловеры принялись бурно обсуждать известие о новом амплуа теледивы. Многие с сарказмом восприняли эту новость.

"Где-то перекрестился Тарасов", "Смешно. Вроде 1 июня, а не 1 апреля", "Господь Всемогущий, видимо, посчитал, что мало наказать Россию ее футболистами, теперь еще будет арбитр Бузова", – высказались подписчики. Отреагировал на новость и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист сообщил в своем телеграм-канале, что из Ольги Бузовой выйдет отличный спортивный судья. Напомним, певица была замужем за известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Кроме того, два года назад Ольга Бузова временно стала игроком футбольного клуба "Барселона".

Недавно исполнительница вошла в состав жюри нового сезона Высшей лиги КВН. А вот долгий путь в качестве ведущей шоу "Дом-2" она завершила.