Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников

В минувшие выходные Ольга Бузова приехала с выступлением в Волгоград.

Однако выход артистки на сцену закончился скандалом. В Сети появились видео, на которых звезда странно себя ведет: ругается матом в микрофон, называет себя дурой, а затем и вовсе покидает зал. Также стало известно, что Ольга Бузова задержала выступление на полтора часа. Тут же поползли слухи, что в этот день артистка слишком много выпила.

Поющая ведущая прокомментировала случившееся. Исполнительница опровергла обвинения, отметив, что в ее гримерке не бывает спиртных напитков – исключительно вода без газа и докторская колбаса. Также звезда добавила, что уже привыкла к пересудам за спиной, однако на этот раз не намерена спускать на тормозах обвинения в свой адрес.

По словам Ольги Бузовой, ее юристы уже занимаются вопросом. Девушка хочет подать в суд на издания, которые посмели обвинить ее в употреблении алкоголя и запрещенных веществ перед выходом на сцену. Артистка заявила, что подобные материалы – заказ с целью сорвать ей подписание важного контракта.

Напомним, ранее партия "Коммунисты России" обратились в Министерство культуры с предложением запретить Ольге Бузовой давать концерты, так как ее поведение порочит честь советской и российской эстрады. Также они настаивают на проверке звезды на алкоголь и наркотические вещества, правда, считают, что этим должны заниматься правоохранители.