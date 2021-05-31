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Шоу-бизнес
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников

Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников

В минувшие выходные Ольга Бузова приехала с выступлением в Волгоград.
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Однако выход артистки на сцену закончился скандалом. В Сети появились видео, на которых звезда странно себя ведет: ругается матом в микрофон, называет себя дурой, а затем и вовсе покидает зал. Также стало известно, что Ольга Бузова задержала выступление на полтора часа. Тут же поползли слухи, что в этот день артистка слишком много выпила.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поющая ведущая прокомментировала случившееся. Исполнительница опровергла обвинения, отметив, что в ее гримерке не бывает спиртных напитков – исключительно вода без газа и докторская колбаса. Также звезда добавила, что уже привыкла к пересудам за спиной, однако на этот раз не намерена спускать на тормозах обвинения в свой адрес.

По словам Ольги Бузовой, ее юристы уже занимаются вопросом. Девушка хочет подать в суд на издания, которые посмели обвинить ее в употреблении алкоголя и запрещенных веществ перед выходом на сцену. Артистка заявила, что подобные материалы – заказ с целью сорвать ей подписание важного контракта.

Напомним, ранее партия "Коммунисты России" обратились в Министерство культуры с предложением запретить Ольге Бузовой давать концерты, так как ее поведение порочит честь советской и российской эстрады. Также они настаивают на проверке звезды на алкоголь и наркотические вещества, правда, считают, что этим должны заниматься правоохранители.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 16:52 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость758115
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А что ждать от дочери алкоголика, гены дают о себе знать
Гость762953
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Посмотри на себя со стороны, а потом в суд подавай,какой заказ ,простые люди плевались,мат,жесты, кошмар
Гость761889
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Ольга!!....Вы-копаете сами,себе ЯМУ!!..Потеряли совесть и честь!?.У вас поехала крыша!!.И есть доказательства!!!Займитесь своим психическим здоровьем!!..Вы-неадекватны!!СРОЧНО к психологу и психиатору!..И это серьезные аргументы!!.Вас скоро запретят в России!!..Очнитесь?? !!
Гостья
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Что за заголовок ? Что за дурь? что за управа ,клеветников нет ,а доказательств полно ,что она хочет получить от этого сценария? Ведь полно людей , что видели это пьяное существо ,как её и кто её может защитить? Фото,видео ВСЁ есть ,что бузова пьяная вытворяла на сцене ,надо лучше её подвести под разбирательство ,почему она в таком состояние испортила весь концерт своим развратом ,пьяными неразборчивыми словами ,отвратными пошлыми действиями ,материлась, это не уважение к зрителям Вот её и надо судить
Гость747420
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Интересно ,а что бузова будет говорить, когда ей представят фото,видео,отзывы,комментарии зрителей ,ведь все так очевидно ,что она была под наркотиками, алкоголем ,так неадекватно ,развратно,нагло себя может вести только пьяный или под наркотиками человек Это бузова как всегда считает ,что все сделают деньги ,как было с розыгрышем машины ,где она обманула многих ,обещала одно ,а когда получила от нужных людей деньги ,то свои обязательства не выполнила ,тогда тоже был суд,но быстро все замяли ,деньги делают свое ,грязное дело ,она и сейчас надеется на взятки ,но здесь много против неё
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