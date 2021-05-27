"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

Рустам Солнцев прокомментировал возможную реакцию Ольги Бузовой на назначение ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна на ее место в "Доме-2".



Шоумен считает, что психическое состояние певицы вызывает вопросы. Он уверен, что в последние года три теледива не в себе.

По мнению звезды телестройки, Ольга Бузова ничего не думает по поводу того, что рэпер Дава стал ведущим реалити-шоу. "Она невменяема", – цитирует Солнцева Пятый канал. Рустам предположил, что артистка чем-то расширяет сознание.

Именно этим он объясняет странные выходки Ольги Бузовой. Так, звезда "Дома-2" напомнил, как ведущая снимала сторис для своего инстаграм-аккаунта во время минуты молчания в День Победы, а также как явилась в храм с голым пупком и непокрытой головой.

Шоумен отметил, что из-за чудачеств об уходе Ольги Бузовой с телестройки никто не жалел. Он считает, что знаменитость абсолютно не может контролировать свои эмоции. Солнцев убежден, что в таком состоянии нельзя работать.

Примечательно, что исполнительница пока не отреагировала на назначение бывшего жениха ведущим "Дома-2". Но, судя по всему, это известие могло сильно ударить по самолюбию звезды. Можно предположить, что она о сих пор страдает из-за разрыва отношений с экс-избранником. Ведь при любом публичном упоминании Давида Манукяна у нее на глаза наворачиваются слезы.