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Шоу-бизнес
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки

Рустам Солнцев прокомментировал возможную реакцию Ольги Бузовой на назначение ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна на ее место в "Доме-2".
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Шоумен считает, что психическое состояние певицы вызывает вопросы. Он уверен, что в последние года три теледива не в себе.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

По мнению звезды телестройки, Ольга Бузова ничего не думает по поводу того, что рэпер Дава стал ведущим реалити-шоу. "Она невменяема", – цитирует Солнцева Пятый канал. Рустам предположил, что артистка чем-то расширяет сознание.

Именно этим он объясняет странные выходки Ольги Бузовой. Так, звезда "Дома-2" напомнил, как ведущая снимала сторис для своего инстаграм-аккаунта во время минуты молчания в День Победы, а также как явилась в храм с голым пупком и непокрытой головой.

Шоумен отметил, что из-за чудачеств об уходе Ольги Бузовой с телестройки никто не жалел. Он считает, что знаменитость абсолютно не может контролировать свои эмоции. Солнцев убежден, что в таком состоянии нельзя работать.

Примечательно, что исполнительница пока не отреагировала на назначение бывшего жениха ведущим "Дома-2". Но, судя по всему, это известие могло сильно ударить по самолюбию звезды. Можно предположить, что она о сих пор страдает из-за разрыва отношений с экс-избранником. Ведь при любом публичном упоминании Давида Манукяна у нее на глаза наворачиваются слезы.

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Фото: www.instagram.com/ buzova86
Автор: 27 мая 2021, 15:46 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость721456
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Этот Солнцев с блинной мордой, уже достал пиариться на своих же знакомых обливая их <цензура>, сам бездельник балобол. А корячит из себя незнамо что, пшел вон работать, блин спальный с кудрями.... Бееее
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