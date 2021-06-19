Поставили точку: молодая жена Петросяна уехала из России

Не один год юморист Евгений Петросян и его экс-супруга и коллега по цеху Елена Степаненко делили имущество. По слухам, за 33 года брака знаменитости нажили более миллиарда рублей, однако адвокат комика Сергей Жорин утверждает, что в реальности фигурирующие в деле суммы куда скромнее. На днях Фемида поставила точку в споре Петросяна и Степаненко. Суд разделил накопленное по-честному – 50/50.
После дележки имущества новая жена Евгений Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова улетела из России. Молодая избранница комика отправилась отдыхать на Мальдивы. В личном микроблоге Татьяна уже вовсю публикует солнечные фото и видео с фешенебельного курорта.
Брухунова призналась, что перелет был ночным, поэтому она перенесла его довольно легко. Немного восстановив силы с дороги, Татьяна пошла на пляж слушать шум волн.
Подписчики пожелали жене комика хорошего отдыха. Ранее Брухунова жаловалась на плотный рабочий график и усталость.
"Хорошего отдыха и замечательной погоды! Супер локация!🧡💛💚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красота😍 хорошего Вам отдыха☺️", – поддержали Татьяну интернет-пользователи.
Отметим, в марте 2020 Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну сына Вагана. Мальчика назвали в честь деда по отцу. Поехал ли малыш на Мальдивы с родительницей пока не известно.
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