"Было не так просто": Петросян удивил публику странной позой

75-летний юморист, недавно ставший молодым отцом, решил показать фанатам, на какие еще подвиги он способен в своем почтенном возрасте. Артист опубликовал в "Инстаграм" фото с выступления, во время которого он стоит на сцене, вытянув вперед прямую ногу – в так называемой позе "пистолетиком". Евгений Петросян признался, что прочитать монолог в таком положении было не так-то просто, но ради удовольствия зрителей он пошел на это.
Юморист предложил своим ровесникам попробовать выступить в такой позе и заверил, что это очень тонизирует. В ответ восхищенные фанаты завалили артиста комплиментами. Они написали:
"Евгений! Это упорный труд из года в год, БРАВО!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Евгений Ваганович Вы в очень хорошей форме !!!!!!", "Вандам", "Ничего себе!!Какой молодец!!!", "Не все молодые так смогут. Браво, Евгений Ваганович! Мои любимые артисты всегда самые лучшие!)".
Впрочем, более критично настроенные фанаты не увидели в этой позе никакого смысла и даже заявили, что ради денег юморист готов на непонятные поступки.
Ранее "Дни.ру" сообщали о результатах раздела имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко – судебные тяжбы, наконец, завершились спустя три года.
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