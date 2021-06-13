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Шоу-бизнес
Жена Петросяна хочет сбежать

Жена Петросяна хочет сбежать

Татьяна Брухунова опубликовала неоднозначный пост в социальных сетях.
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Супруга Евгения Петросяна поделилась с подписчиками очередной фотографией. Татьяна Брухунова предстала перед публикой в элегантном брючном костюме. Образ дополнили туфли на низком каблуке от модного дома Dior, массивные очки и небрежно собранные волосы.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

При этом Татьяна неоднозначно подписала пост. Жена Петросяна заявила, что бежит, но не знает куда.

Фолловеры всполошились от такой фразы. Они начали гадать, куда же так стремится Татьяна, а также рассуждать на философские темы.

"Главное бежать, спешить жить", "В светлое будущее", "Ведь вечером концерт", – предположили поклонники.

Также многие оценили утонченность и красоту Брухуновой. Подписчикам понравился образ супруги Петросяна. Они отметили, что несмотря на черный цвет костюма, от Татьяны веет светом и добром.

"Темный костюм, а образ светлый, солнечный", "Какая вы хорошенькая, у вас всегда искренняя улыбка на лице, она вам очень идет", "Костюм отличный, туфельки – бомба", – искренне восхитились фанаты.

Напомним, что Татьяна Брухунова часто делится с аудиторией личными кадрами и мыслями. Недавно она рассказала подписчикам, что много работает, а отдых ей светит только на пенсии. Татьяна старается все успевать, а ведь, помимо работы, на ней еще быт и семья.

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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
13 июня 2021, 12:18 Источник: Инстаграм Татьяны Брухуновой ✓ Надежный источник
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